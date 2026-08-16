Passé devant l’OM pour finaliser l’arrivée de Yacine Titraoui (23 ans) au mercato, le RC Lens fait déjà des envieux du côté de Marseille.

Yacine Titraoui n’a pas encore disputé la moindre rencontre officielle avec le RC Lens mais il fait déjà parler de lui. Recruté cet été après avoir été convoité par plusieurs clubs, l’international algérien avait notamment été associé à l’OM.

Titraoui impressionne déjà au RC Lens

Le club artésien a finalement pris les devants et convaincu le joueur de rejoindre son projet. Entré en jeu lors du match de préparation face à Sunderland, Yacine Titraoui n’a pas tardé à se mettre en évidence malgré la défaite lensoise (0-2). Son activité au milieu de terrain a notamment retenu l’attention de Marwan Belkacem.

L’insider marseillais, qui militait pour une arrivée du joueur à l’OM cet été, a apprécié les premières minutes de l’Algérien sous le maillot lensois. « Titraoui qui entre en jeu, envoie déjà 3-4-5 récups et des orientations de haut niveau. Je pense que je vais louper aucun match du RC Lens. » Un commentaire qui en dit long sur l’impression laissée par le nouveau milieu artésien.

L’OM peut déjà avoir des regrets

L’OM avait été associé au dossier Yacine Titraoui avant que le RC Lens ne passe à l’action. Le milieu algérien avait donc suscité un intérêt certain sur la Canebière, mais Marseille n’a finalement pas réussi à boucler son arrivée. Le RC Lens a ainsi remporté la bataille et pourrait déjà profiter des qualités de son nouveau joueur. Son activité à la récupération et sa capacité à jouer rapidement vers l’avant constituent notamment des atouts intéressants pour le système de Dino Toppmöller.

Cette prestation face à Sunderland reste évidemment à replacer dans le contexte d’un match de préparation. Il faudra désormais attendre les premières rencontres officielles pour mesurer véritablement l’impact de Titraoui. Mais ses premières minutes sont encourageantes. À Lens, le milieu algérien pourrait rapidement gagner du temps de jeu et devenir l’une des curiosités de ce début de saison. Il est annoncé remplaçant pour affronter le PSG lors du Trophée des Champions (20h45).