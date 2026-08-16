À quelques heures du Trophée des champions entre le PSG et le RC Lens, l’avenir de Bradley Barcola (23 ans) continue d’alimenter les discussions en plein mercato.

Le mercato parisien pourrait encore réserver quelques surprises. Après avoir renforcé son secteur offensif avec les arrivées de Ferran Torres et Mika Godts, le PSG aurait revu ses exigences concernant Bradley Barcola. Selon Team Talk, le club de la capitale aurait désormais fixé le prix de départ de son international français à 146 millions d’euros.

Liverpool prêt à passer à l’action ?

Cette nouvelle donne pourrait relancer le dossier du côté de Liverpool. Les Reds seraient désormais disposés à s’aligner sur le montant demandé par le PSG pour recruter Barcola. Mais à l’heure actuelle, aucune deuxième offre n’aurait encore été transmise. PSG Inside Actus précise que Liverpool a bien pris des renseignements sur la situation du joueur, mais que le club anglais hésiterait encore à investir une somme aussi importante.

Les dirigeants de Liverpool étudieraient donc également des alternatives moins coûteuses. La situation est toutefois particulièrement intéressante concernant la position du joueur. Bradley Barcola aurait trouvé un accord avec Liverpool sur les bases d’un contrat de cinq ans. L’ailier parisien aurait désormais la Premier League en tête et serait séduit par la perspective de rejoindre les Reds. Pour autant, le Français ne souhaiterait pas entrer en conflit avec le PSG. Une donnée importante dans un dossier qui pourrait donc se régler dans le calme si Liverpool décide finalement de transmettre une proposition correspondant aux exigences parisiennes.

Barcola a déjà dit oui à Liverpool

Du côté du PSG, la position semble également avoir évolué. Paris serait désormais disposé à écouter les offres pour son joueur, alors que les arrivées de Ferran Torres et Mika Godts ont renforcé la concurrence dans le secteur offensif. Mais le club de la capitale ne semble pas vouloir brader Barcola. Avec un prix annoncé à 146 millions d’euros, les dirigeants parisiens conservent une exigence financière particulièrement élevée. Liverpool doit donc désormais faire un choix : répondre aux attentes du PSG ou se tourner vers une solution moins onéreuse.

Pour l’instant, rien n’est donc décidé pour l’avenir de Bradley Barcola. Liverpool a pris des renseignements, le joueur aurait donné son accord contractuel et le PSG accepte désormais d’étudier les propositions. Mais aucune nouvelle offre n’est arrivée sur la table parisienne. La situation pourrait néanmoins évoluer très rapidement dans les prochaines heures ou les prochains jours. À l’approche du Trophée des champions, Barcola reste donc un joueur du PSG, mais son avenir pourrait encore connaître plusieurs rebondissements avant la fermeture du mercato.