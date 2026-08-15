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FRANCE

PSG : le nouveau plan pour Doué pousse Paris vers un autre attaquant

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 10:09
PSG : le nouveau plan pour Doué pousse Paris vers un autre attaquant

Malgré les arrivées attendues de Ferran Torres et Mika Godts, le PSG pourrait encore renforcer son secteur offensif. Luis Enrique envisage en effet de repositionner Désiré Doué au milieu de terrain, ce qui libérerait une place devant.

Paris ne compte pas s’arrêter à Torres et Godts

On vous en parlait vendredi : après avoir avancé sur Ferran Torres et Mika Godts, Paris avait relancé la piste d’un ancien de Ligue 1. Le dossier prend désormais une autre dimension puisque Luis Enrique aurait décidé de revoir l’utilisation de Désiré Doué.

Les deux premières recrues offensives sont attendues dans la capitale. Le PSG aurait réglé les derniers détails avec le FC Barcelone pour Torres, tandis qu’un accord total aurait été trouvé avec l’Ajax Amsterdam pour Godts.

Doué appelé à descendre d’un cran

Le développement nouveau concerne donc Désiré Doué. Habitué à évoluer sur les ailes, l’ancien Rennais pourrait être davantage installé dans l’entrejeu cette saison. Luis Enrique souhaiterait profiter de sa polyvalence pour apporter un profil plus offensif au cœur du jeu.

D’après les informations relayées par Foot01, ce changement de plan pousserait Luis Campos à prospecter pour un attaquant supplémentaire. Une démarche qui ne semblait pourtant pas prioritaire au regard des nombreuses solutions déjà disponibles.

Barcola entretient aussi le besoin offensif

La situation de Bradley Barcola pèse également dans la réflexion parisienne. L’international français serait opposé à une prolongation de contrat et aurait déjà trouvé un accord avec Liverpool. Dans ce contexte, la venue de Godts pourrait servir à anticiper son éventuel départ.

Avec Doué recentré et Barcola susceptible de quitter Paris, l’abondance offensive du PSG devient moins évidente. Après Torres et Godts, la direction francilienne garde donc la porte ouverte à une troisième arrivée devant.

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