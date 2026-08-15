OM : Une piste à 14 M€ agite déjà le mercato marseillais !

Contraint de vendre avant de pouvoir accélérer son recrutement, l’OM continue d’avancer en coulisses. La direction phocéenne s’intéresse à un milieu argentin de l’Olympiakos, également suivi par plusieurs formations européennes.

L’OM avance malgré un mercato bloqué

Le discours n’a pas changé à Marseille. En marge de la défaite contre l’Atlético de Madrid (1-2), les dirigeants olympiens ont rappelé que plusieurs départs étaient nécessaires avant d’enregistrer de nouvelles arrivées. Un frein qui n’empêche pas Grégory Lorenzi de préparer la suite.

L’OM s’est incliné face à l’Atlético de Madrid (1-2) pour son dernier match de préparation au Vélodrome, malgré un but d’Igor Paixão. Leonardo Balerdi a été sifflé par le public. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088318004224282757

Après l’échec des dossiers Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd, le directeur sportif marseillais explore d’autres pistes. Selon les informations relayées par Foot01, Santiago Hezze figure désormais sur les tablettes de l’OM.

Hezze, une valeur montante en Grèce

Formé à Huracán, Santiago Hezze a rejoint l’Olympiakos en 2023. Le milieu défensif de 24 ans a rapidement donné satisfaction en Grèce, au point de voir sa valeur marchande passer de 4 à 14 M€ selon Transfermarkt.

Sous contrat pour encore deux saisons, l’Argentin connaît déjà la France. Il avait participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Albiceleste, éliminée en quarts de finale par les Bleuets de Thierry Henry.

Une concurrence déjà bien installée

L’OM n’est pas seul sur ce dossier. Villarreal et la Juventus suivent également le joueur, tandis que plusieurs clubs de Premier League sont venus aux renseignements sans aller plus loin. La direction phocéenne doit donc rapidement retrouver une marge de manœuvre financière.

L’Olympiakos ne devrait pas attendre les derniers jours du mercato si une offre convaincante arrive. Pour Marseille, tout l’enjeu sera de vendre assez vite afin que cette piste soit encore accessible au moment de passer à l’action.