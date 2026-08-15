ASSE Mercato : après le blocage à 2,3 M€, le départ est bouclé !

Annoncé dans l’impasse vendredi, le départ d’Igor Miladinović a finalement été débloqué. L’ASSE et le Partizan Belgrade ont trouvé un compromis pour le milieu offensif serbe de 23 ans.

Le dossier Miladinović s’est débloqué

On vous en parlait vendredi : les négociations entre l’ASSE et le Partizan avaient connu un sérieux coup d’arrêt. Le dossier a depuis avancé et le départ d’Igor Miladinović est désormais bouclé.

Selon les informations relayées par Peuple Vert, le Serbe va rejoindre Belgrade dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Il est attendu sur place pour régler les dernières formalités.

Un compromis après un désaccord financier

Les discussions ont été mouvementées. D’après le média serbe Mondo, Saint-Étienne réclamait initialement environ 1,7 M€ pour céder son joueur. Le Partizan aurait accepté ce montant, avant que les exigences stéphanoises ne portent le coût global de l’opération aux alentours de 2,3 M€.

Igor Miladinović va rejoindre le Partizan Belgrade en prêt avec option d’achat. Déjà en route pour Belgrade, le Serbe fait l’objet d’un compromis après des discussions entre 1,7 et 2,3 M€. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088377922729996689

Les deux clubs ont donc abandonné l’idée d’un transfert sec immédiat. La formule retenue permet au Partizan de renforcer son secteur offensif avant sa double confrontation européenne face à Getafe, sans supporter dès cet été le montant demandé par les Verts.

Un retour en Serbie pour se relancer

Recruté à Čukarički pour 3 M€ durant l’été 2024, Miladinović n’est pas parvenu à s’imposer durablement dans le Forez. Le milieu offensif totaliserait 33 apparitions, deux buts et une passe décisive avec l’équipe première de l’ASSE.

Également utilisé avec la réserve, où il aurait inscrit trois buts en dix rencontres, le joueur de 23 ans va retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement. Ce prêt doit lui permettre d’enchaîner les minutes tandis que l’ASSE ouvre provisoirement la porte à un élément qui n’entrait plus dans les plans de Ian Cathro.