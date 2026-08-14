ASSE : Kilmer (encore) épinglé par les supporters contre Clermont

Alors que l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce vendredi soir pour affronter Clermont en Ligue 2, les supporters stéphanois ont une nouvelle fois fait passer un message clair à la direction de Kilmer.

La saison 2026-2027 démarre avec une exigence limpide du côté de l’ASSE : retrouver la Ligue 1. Après une nouvelle saison passée à l’échelon inférieur, la patience des supporters semble plus que jamais atteindre ses limites.

À l’occasion de la réception du Clermont Foot ce vendredi à Geoffroy-Guichard, les Green Angels ont notamment affiché la couleur avec un message sans ambiguïté : « Quatre saisons sur cinq en Ligue 2, on espère que vous en avez tout autant marre que nous… Remontons en Ligue 1 une bonne fois pour toutes !! »

Une nouvelle banderole qui vise directement le contexte sportif de l’ASSE et, en filigrane, Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club depuis 2024. Après la remontée en Ligue 1 obtenue au printemps 2024, les Verts n’auront finalement passé qu’une saison dans l’élite avant de redescendre en Ligue 2.

Une exigence de remontée immédiate

Le message des supporters intervient donc dans un contexte particulier. L’ASSE a déjà lancé sa deuxième saison consécutive en Ligue 2 et doit désormais viser clairement la montée. Le club a d’ailleurs parfaitement débuté cet exercice 2026-2027 avec une victoire 3-0 à Sochaux lors de la première journée.

Face à Clermont, pour la première à domicile de la saison, l’attente est donc importante dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Pour les supporters, le constat est surtout celui d’une lassitude. Malgré les moyens et les ambitions affichées depuis l’arrivée de Kilmer, l’ASSE reste en Ligue 2 et doit désormais transformer les promesses en résultats.

Le message des GA92 résume ainsi parfaitement la pression qui accompagne les Verts cette saison : la Ligue 1 n’est plus seulement un objectif, mais une urgence.