ASSE Mercato : Léo Pétrot laisse de plus en plus de regrets chez les Verts

Léo Pétrot poursuit son joli parcours loin de l’ASSE. Après une saison réussie en Espagne, l’ancien défenseur des Verts s’est parfaitement adapté à Anderlecht. Ce jeudi soir, il s’est même offert un but important sur la scène européenne, confirmant ses excellents débuts sous ses nouvelles couleurs.

Parti libre de Saint-Étienne il y a un an, Léo Pétrot n’a décidément pas tardé à rebondir. Après avoir contribué au maintien d’Elche en Liga, le défenseur de 29 ans a rejoint Anderlecht au début de l’été. Et son aventure belge commence de la meilleure des manières.

Ce jeudi soir, à l’occasion du 3e tour retour des éliminatoires de la Ligue Europa, l’ancien Stéphanois s’est illustré contre le PAOK Salonique. Déjà vainqueur à l’aller (1-0), Anderlecht s’est à nouveau imposé (3-2) et Pétrot a largement contribué à la qualification des Mauves en ouvrant le score.

Pétrot buteur et encensé en Belgique

Pas forcément réputé pour ses qualités de finisseur, le natif de Firminy a pourtant fait parler son sens du placement. En véritable renard des surfaces, il s’est retrouvé au bon endroit pour pousser le ballon au fond des filets et lancer parfaitement Anderlecht.

Sa prestation n’est pas passée inaperçue en Belgique. La DH Les Sports + lui a attribué la très belle note de 7,5/10 : « L’ex-joueur de Saint-Etienne n’avait plus qu’à propulser le ballon au fond du but, mais il avait le mérite d’être au bon endroit. Quel guerrier lui aussi ! »

Un commentaire qui résume assez bien les qualités que Pétrot avait déjà affichées sous le maillot vert : de l’engagement, de la générosité et une mentalité irréprochable. Formé à l’ASSE, le gaucher avait réussi à se faire une place dans le Forez après son retour de Lorient en 2022, sans jamais être considéré comme un titulaire indiscutable.

Un choix qui peut laisser des regrets à l’ASSE

À l’été 2025, alors qu’il arrivait en fin de contrat, Kilmer Sports avait décidé de ne pas le prolonger. Pétrot avait alors pris la direction d’Elche, fraîchement promu en Liga. Un choix payant puisqu’il a participé au maintien du club espagnol parmi l’élite avant de franchir un nouveau cap cet été en rejoignant Anderlecht.

Son parcours contraste aujourd’hui avec celui de son successeur à Saint-Étienne. Pour remplacer Pétrot, l’ASSE avait notamment misé sur Ebenezer Annan. Mais après une première saison très décevante en Ligue 2, le Ghanéen n’entre plus dans les plans de Ian Cathro et a été invité à trouver un nouveau club.

À quinze jours de la fermeture du mercato, l’ASSE peine pourtant à lui trouver une porte de sortie. Pendant ce temps-là, Pétrot joue l’Europe, marque et récolte les éloges en Belgique. De quoi nourrir quelques regrets dans le Forez et remettre en lumière un choix de Kilmer Sports qui, avec le recul, apparaît pour le moins discutable. Un de plus dans une gestion d’effectif qui n’a pas toujours été couronnée de succès depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires.