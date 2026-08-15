RC Lens Mercato : le dernier gros coup de l’été pourrait coûter 6 M€

Avec un axe défensif fragilisé avant le début de saison, le RC Lens n’a plus que deux semaines pour boucler l’arrivée de son défenseur central gaucher. Et l’enveloppe allouée pour ce renfort est désormais connue.

Le compte à rebours est lancé à Lens. Alors que le RC Lens va débuter sa saison face au PSG au Trophée des champions, la priorité du mercato est désormais clairement identifiée : renforcer l’axe gauche de la défense. Après le départ de Malang Sarr et la longue absence de Samson Baidoo, les Sang et Or doivent encore trouver un joueur capable d’apporter immédiatement de la solidité.

La situation est d’autant plus urgente que Jonathan Gradit, de retour à l’entraînement collectif depuis le 5 août, n’est pas encore prêt à reprendre la compétition. Pour l’heure, Ismaëlo Ganiou et Kyllian Antonio incarnent la relève, tandis que Maik Nawrocki doit encore s’adapter à son nouvel environnement. La préparation a toutefois montré que Lens disposait de solutions internes, sans que celles-ci ne règlent totalement le problème de profondeur.

Un recrutement à boucler avant la fin du mercato

La cellule dirigée par Jean-Louis Leca dispose donc d’environ deux semaines pour trouver la bonne opportunité. L’objectif n’est pas simplement d’ajouter un défenseur au groupe, mais de mettre la main sur un véritable titulaire en puissance, capable de prendre rapidement une place dans la rotation et de sécuriser un secteur particulièrement jeune.

Le budget annoncé par L’Équipe, autour de 6 millions d’euros, impose toutefois de cibler précisément le marché. Lens devra trouver le bon compromis entre expérience, potentiel et capacité d’adaptation au système de Dino Toppmöller. Le club avait déjà investi dans Maik Nawrocki cet été, mais le Polonais était initialement davantage envisagé comme une solution de complément.

Le besoin est suffisamment identifié pour que la défense soit désormais considérée comme le principal chantier de la fin du mercato. Dans les prochaines semaines, la question ne sera donc plus de savoir si Lens doit recruter derrière, mais quel défenseur peut devenir le renfort à 6 M€ capable de stabiliser l’équipe.