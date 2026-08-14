RC Lens Mercato : coup dur dans le dossier Couhaib Driouech

L’échec du transfert de Couhaib Driouech aux Glasgow Rangers aurait pu rouvrir la porte à d’autres prétendants, dont le RC Lens. Mais une blessure musculaire détectée lors de la visite médicale devrait refroidir les Sang et Or.

Suivi par le RC Lens lors du mercato estival 2024, Couhaib Driouech a de nouveau été associé au club artésien ces derniers jours. Cependant, l’ailier marocain de 24 ans devait s’engager avec les Glasgow Rangers dans le cadre d’un transfert estimé à environ 8 millions d’euros. Mais alors que toutes les parties étaient tombées d’accord, une blessure musculaire a été détectée lors d’examens médicaux approfondis, poussant le club écossais à annuler l’opération au dernier moment.

Déjà présent à Glasgow et aperçu dans les tribunes d’Ibrox Stadium, Driouech semblait pourtant tout proche de signer son contrat. Les Rangers, confrontés à plusieurs blessures dans leur effectif, recherchaient toutefois un joueur immédiatement disponible et n’ont pas souhaité prendre le risque d’investir près de 8 millions d’euros sur un élément indisponible plusieurs semaines.

Un avenir relancé… mais sous conditions

Pour l’heure, Driouech va retourner au PSV Eindhoven afin de poursuivre sa rééducation avant d’espérer retrouver les terrains. De son côté, le club néerlandais estime que son indisponibilité sera plus courte que celle avancée par les Rangers, ce qui explique son incompréhension après l’échec du transfert.

Reste désormais à savoir si cette blessure refroidira définitivement les prétendants du joueur. Si ce transfert avorté aurait pu représenter une bonne nouvelle pour le RC Lens, le fait que Driouech soit blessé devrait empêcher les Sang et Or de se positionner sur lui.