RC Lens : la nouvelle recrue écrase déjà la concurrence auprès des supporters

À peine arrivé au RC Lens, Franjo Ivanovic suscite déjà un véritable engouement chez les supporters artésiens. L’attaquant croate devance très largement les cinq autres recrues estivales dans un récent sondage.

Ivanovic recueille plus de la moitié des suffrages

Le RC Lens a bouclé mercredi l’arrivée de Franjo Ivanovic, sixième renfort de son mercato après Michaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michal Skoras, Maik Nawrocki et Yacine Titraoui. Et selon un sondage réalisé par Lensois.com auprès de ses lecteurs, c’est bien le Croate qui enthousiasme le plus les supporters.

Ivanovic recueille 55,05 % des suffrages, loin devant Titraoui (32,79 %). Derrière ce duo, l’écart est immense : Cuisance obtient 3,96 %, Skoras 3,69 %, Hazard 3,01 % et Nawrocki seulement 1,5 %. L’attente sera donc importante autour du nouvel attaquant lensois.

Un premier rendez-vous face au PSG

Le Racing démarre sa saison dimanche avec le Trophée des champions contre le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA. Un premier test particulièrement relevé pour un effectif largement renouvelé durant l’été. Marquinhos a d’ailleurs rappelé que les Parisiens ne comptaient négliger aucun trophée.

Marquinhos évoque son 40e trophée avec le PSG : « On veut encore aller en chercher. Tous les trophées sont très importants et restent dans l’histoire. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087811401222164909

Une défense lensoise encore à composer

Avant ces retrouvailles avec le PSG, l’incertitude concerne surtout l’arrière-garde sang et or. Celik, Chavez et Gradit ont manqué la préparation, tandis que Baidoo s’est blessé durant celle-ci. Plusieurs associations restent possibles autour de Ganiou et Antonio.

Udol, Nawrocki ou Sagnan peuvent notamment prétendre à une place, avec Abdulhamid dans le couloir droit. Le Racing devra rapidement trouver son équilibre pour bien lancer sa saison et prolonger la belle histoire récente des Sang et Or.