Flashback, il y a un an : Du rêve à la réalité : ces promesses nantaises qui ont viré au casse-tête

L’été dernier, la Beaujoire vibrait pour sa nouvelle sentinelle, symbole d’un mercato plein d’espoirs avant le choc contre le PSG. Douze mois plus tard, le décor a changé : Nantes doit panser ses plaies et reconstruire en Ligue 2, loin des projecteurs de la Ligue 1.

Quand Nantes croyait tenir sa pépite

Il y a un an tout juste, l’arrivée de Kwon Hyeok-kyu incarnait l’élan d’un FC Nantes encore bien installé en Ligue 1. Les supporters découvraient un milieu infatigable, rayonnant d’engagement face au Paris FC, et les promesses du Sud-Coréen faisaient déjà tourner la tête de la Beaujoire à la veille d’un duel attendu contre le PSG. L’enthousiasme était réel : Kwon, recrue estivale, s’imposait comme une pièce maîtresse potentielle, alors que la concurrence, incarnée notamment par Francis Coquelin, se heurtait à l’usure du temps. On rêvait alors d’un entrejeu retrouvé, d’un mercato efficace, et de lendemains qui chantent. La Ligue 1 offrait encore à Nantes ses plus beaux soirs, même si l’incertitude pointait sur le plan sportif. Mais ce 13 août 2025, personne n’imaginait encore l’ampleur de la tempête à venir.

Un an plus tard, le grand écart

Douze mois plus tard, c’est la gueule de bois. Le club doit composer avec une relégation douloureuse en Ligue 2, et les ambitions d’antan ont laissé place à l’urgence de la reconstruction. La réalité du moment, c’est un effectif amoindri et des départs retentissants : Matthis Abline, meilleur buteur et symbole de la génération précédente, vient de filer à Monaco pour 25 millions d’euros, le plus gros transfert de l’histoire du club, mais aussi un crève-cœur pour les supporters. L’effectif est en chantier : Jean-Kévin Duverne a pris la direction de Chypre, Yassine Benhattab est mis à l’écart, et Michel Der Zakarian doit gérer une pénurie criante au poste de latéral gauche. L’heure est à la chasse aux bonnes affaires plutôt qu’aux coups d’éclat, pendant que la formation, elle, continue de sortir des jeunes Bleus — maigre lot de consolation pour un club qui doit désormais viser la remontée plutôt que les joutes européennes.

Le contraste est brutal : il y a douze mois, Nantes croyait pouvoir bâtir sur l’enthousiasme d’une recrue prometteuse et la dynamique du mercato. Aujourd’hui, la réalité impose une humilité nouvelle, faite de finances à surveiller, d’un effectif à rebâtir et d’une pression constante pour retrouver l’élite. Le flashback a valeur d’avertissement : entre promesses estivales et lendemain qui déchante, la route est longue pour les Canaris.