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FRANCE

PSG : Paris dégaine une offre XXL pour boucler sa quatrième recrue

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 09:59
PSG : Paris dégaine une offre XXL pour boucler sa quatrième recrue

Le PSG accélère encore dans le dossier Mika Godts. Après la reprise des discussions avec l’Ajax Amsterdam, une nouvelle proposition supérieure à 50 M€ doit être envoyée et pourrait débloquer le transfert de l’ailier belge.

Une nouvelle offre après la reprise des négociations

On vous en parlait jeudi : le PSG se rapprochait de sa quatrième recrue estivale avec la reprise des négociations pour Mika Godts. Le club de la capitale passe désormais à l’étape suivante.

Selon les informations de CulturePSG, Paris a prévenu l’Ajax par téléphone de son intention de transmettre une nouvelle offre officielle dans les prochaines heures. Celle-ci doit dépasser les 50 M€ et pourrait être décisive.

Un accord possible entre 55 et 58 M€

Les positions des deux clubs ne seraient plus très éloignées. Une indemnité comprise entre 55 et 58 M€, bonus inclus, serait considérée comme réaliste par les différentes parties. Le PSG semble donc prêt à consentir un nouvel effort pour boucler ce dossier travaillé depuis plusieurs semaines.

À ce tarif, Godts deviendrait la recrue la plus chère de l’été parisien, devant Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Zion Suzuki. Le Belge de 21 ans aurait déjà donné son accord sur ses conditions personnelles et attend désormais celui entre les deux clubs.

Godts déjà prêt à jouer avec Paris

Contrairement à Ferran Torres, qui doit retrouver du rythme, l’ailier de l’Ajax a repris l’entraînement depuis plusieurs semaines et a déjà disputé plusieurs rencontres. Il est toutefois resté sur le banc jeudi lors du nul contre Shelbourne (2-2).

Le PSG espère finaliser son arrivée d’ici la fin de la semaine afin de l’intégrer rapidement au groupe de Luis Enrique. Godts pourrait ainsi être concerné par la réception de Rennes, le 23 août, pour la reprise de la Ligue 1.

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