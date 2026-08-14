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FRANCE

OM : McCourt contourne ses dirigeants, deux stars bloquent le grand ménage !

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 08:20
OM : McCourt contourne ses dirigeants, deux stars bloquent le grand ménage !

Après Pierre-Emile Höjbjerg, Nayef Aguerd a lui aussi refusé un départ pourtant bien engagé. Derrière ces deux revirements, le choix de Frank McCourt de mandater une agence spécialisée pour accélérer les ventes interroge.

Höjbjerg et Aguerd refusent de partir

On vous en parlait ce jeudi : le refus de Pierre-Emile Höjbjerg de rejoindre Newcastle compliquait déjà sérieusement le grand ménage de l’OM. Un deuxième accroc est depuis venu fragiliser la stratégie marseillaise puisque Nayef Aguerd a renoncé à signer à la Real Sociedad alors que les différentes parties avaient trouvé un accord.

Selon les informations relayées dans ce dossier consacré aux départs marseillais, Frank McCourt aurait directement sollicité Unique Sport Group afin de vendre plusieurs joueurs cet été. Le propriétaire américain, désireux de réduire le déficit structurel du club, ne ferait plus totalement confiance à ses dirigeants pour mener cette mission.

Une méthode qui crispe les joueurs

D’après le journaliste Adrien Pittore, l’agence négocierait les opérations en amont avant de présenter les pistes aux joueurs et à leur entourage. Ces derniers ne découvriraient certains éléments importants, notamment les intentions de l’entraîneur du club intéressé, qu’à un stade avancé du dossier. Une méthode susceptible d’expliquer les revirements successifs.

McCourt se heurte à la volonté des cadres

Höjbjerg privilégierait désormais un départ vers l’AC Milan, tandis qu’Aguerd n’a pas été convaincu par la perspective basque. Amine Harit ferait également partie des éléments qui souhaitent conserver la maîtrise de leur avenir plutôt que d’accepter la première porte de sortie.

La volonté de McCourt de vendre rapidement se heurte donc au choix des joueurs, qui entendent décider de leur prochaine destination. Deux refus ont déjà contrarié le plan estival de l’OM et placé Unique Sport Group au centre des tensions.

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