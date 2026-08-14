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FRANCE

FC Nantes : Abline vide son sac après son transfert à 25 M€

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 07:39
FC Nantes : Abline vide son sac après son transfert à 25 M€

Quelques jours après avoir rejoint l’AS Monaco, Matthis Abline est revenu sur ses trois saisons au FC Nantes. Malgré la relégation en Ligue 2, l’attaquant de 23 ans conserve une profonde reconnaissance envers la maison Jaune et Verte.

Monaco, « une évidence » pour Abline

Transféré sur le Rocher contre 25 M€, auxquels peuvent s’ajouter 5 M€ de bonus, Matthis Abline a expliqué son choix dans un entretien accordé à Nice-Matin et relayé par La Tribune Nantaise. Le discours des dirigeants monégasques et de Filipe Luis a rapidement convaincu l’ancien Rennais.

« J’ai direct senti le feeling. C’est le club qu’il me fallait pour franchir cette étape que j’ai envie de franchir », assure l’attaquant, pour qui l’ASM s’est imposée comme « une évidence ». Son départ constitue le plus gros transfert de l’histoire du FC Nantes.

« Ce club m’a aidé à devenir ce que je suis »

Abline ne renie rien de ses trois années chez les Canaris. « Je ne vais retenir que du positif. Ce club m’a aidé à devenir ce que je suis », confie celui qui avait été très courtisé avant son départ. Il garde notamment l’image d’un club familial qui lui a donné confiance.

La relégation reste néanmoins douloureuse. Auteur de six buts en Ligue 1 en 2025-2026, Abline reconnaît que les longues séries sans victoire ont pesé dans les têtes. Cette saison agitée lui aurait toutefois permis de progresser sur le plan mental.

Abline ne garde aucune rancœur envers Halilhodzic

L’ancien numéro 39 nantais est également revenu sur les critiques de Vahid Halilhodzic concernant son efficacité. Loin d’être vexé, il estime que le technicien cherchait à le faire réagir : « Il avait envie de tirer le meilleur de moi-même. »

« On a tous apprécié son passage », ajoute Abline. Désormais tourné vers Monaco, l’attaquant espère franchir un nouveau cap sans oublier le club qui lui a permis de s’installer durablement en Ligue 1.

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