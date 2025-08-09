L’avenir de Matthis Abline est de plus en plus incertain au FC Nantes, qui ne compte pas brader son joueur.

Après une vague de départs cet été, le FC Nantes pourrait bientôt perdre un nouveau joueur avec Matthis Abline. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano ce samedi, l’attaquant suscite un intérêt marqué de plusieurs clubs, dont le Paris FC, l’Eintracht Francfort et Wolverhampton, alors que le mercato se terminera dans quelques semaines.

Le FCN a des exigences élevées

Acheté pour 12 millions d’euros bonus compris, Abline a montré un potentiel prometteur avec une saison à 11 buts, et plusieurs équipes européennes voient en lui un élément capable de renforcer leur attaque. Le FC Nantes, cependant, valorise toujours son attaquant à 50 millions d’euros, une somme que le Paris FC a jugée trop élevée, malgré une offre initiale de 25 millions d’euros