RC Lens Mercato : un départ à 40 M€ déjà acté ?

Très courtisé en Europe, Mamadou Sangaré se rapprocherait d’un départ du RC Lens cet été.

Le RC Lens pourrait enregistrer un nouveau départ majeur à l’approche du mercato estival. Après ceux d’Adrien Thomasson, Wesley Saïd, Pierre Sage et d’Allan Saint-Maximin, un autre cadre lensois serait en passe de quitter l’Artois. Selon les informations de Foot Mercato, un départ de Mamadou Sangaré cet été semblerait désormais inéluctable.

Sangaré courtisé de toutes parts !

Pisté par plus d’une dizaine de clubs européens, il sera quasiment impossible pour le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, de retenir l’international malien cet été. Arrivé l’été dernier dans l’Artois en provenance du Rapid Vienne contre seulement 8 millions d’euros, Mamadou Sangaré est désormais valorisé à 40 millions d’euros par Transfermarkt et pourrait rapporter un très gros chèque au club artésien.

Mamadou Sangaré n’a pas mis longtemps à s’imposer comme l’un des hommes forts du RC Lens. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs sang et or, le milieu de terrain malien a brillé par son impact physique, son volume de jeu et sa régularité. Des performances qui expliquent aujourd’hui l’intérêt grandissant de nombreux clubs européens à son égard.