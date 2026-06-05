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FRANCE

FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Lepenant, deux clubs de Ligue 1 à l’affût !

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 21:30
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Johann Lepenant (FC Nantes)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Comme dévoilé par But! le 21 mai dernier, Johann Lepenant (23 ans) attire deux clubs de Ligue 1 en vue du mercato estival.

Le mercato du FC Nantes commence à s’agiter autour de certains profils jugés essentiels pour l’avenir du club. Parmi eux, Johann Lepenant suscite déjà des convoitises malgré son statut de joueur sous contrat longue durée. Arrivé avec de fortes attentes, l’ancien Caennais reste un élément suivi de près par plusieurs clubs de Ligue 1, séduits par son profil dynamique et sa capacité à évoluer dans l’entrejeu.

Toulouse et Lorient à l’affût

Selon les informations de But! confirmées par Ouest-France, deux clubs surveillent particulièrement sa situation : le Toulouse FC et le FC Lorient. Surtout le FCL. Les deux formations voient en Lepenant un milieu capable d’apporter de l’intensité et de la projection, deux qualités recherchées pour renforcer leur secteur central en vue de la saison prochaine.

Du côté du FC Nantes, la volonté est claire : conserver le joueur et s’appuyer sur lui dans la durée. Sous contrat jusqu’en 2029, Lepenant représente un investissement important du club, qui ne compte pas le brader malgré les sollicitations. Sa valeur est aujourd’hui estimée autour de 7 millions d’euros, ce qui en fait un actif stratégique pour les Canaris.

Un dossier appelé à évoluer

Même si le FC Nantes n’est pas vendeur à court terme, l’intérêt croissant autour du joueur pourrait compliquer la situation. Le mercato est souvent marqué par des opportunités inattendues, et les prochaines semaines pourraient permettre d’en savoir plus sur les intentions réelles des clubs intéressés.

Pour l’heure, Lepenant reste un élément clé du projet nantais, mais son nom est désormais clairement identifié comme l’un des dossiers à suivre de très près cet été.

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