Si l’identité du futur entraîneur du FC Nantes n’est pas encore connue, les supporters ont déjà écarté un premier nom.

Le FC Nantes continue de chercher l’homme qui prendra les commandes de l’équipe la saison prochaine. Plusieurs pistes circulent depuis plusieurs semaines, mais aucune décision n’a encore été officialisée par les dirigeants nantais. Cette attente nourrit naturellement les débats chez les supporters, qui scrutent chaque rumeur avec attention. Et concernant l’un des profils évoqués ces derniers jours, la tendance apparaît particulièrement claire.

Grégory Poirier ne convainc pas les supporters

À travers un sondage publié par But!, les supporters du FC Nantes ont été interrogés sur une éventuelle arrivée de Grégory Poirier sur le banc des Canaris. La question était simple : « Grégory Poirier, une bonne idée comme futur coach ? » Et la réponse des fans canaris ne laisse guère de place au doute. 66,7 % des votants ont répondu non, contre seulement 33,3 % favorables à cette option.

Une majorité nette qui témoigne des réserves entourant la candidature de l’ancien entraîneur du Red Star. Ces résultats peuvent surprendre. Grégory Poirier reste en effet un entraîneur apprécié dans le football français pour son travail de terrain et sa capacité à faire progresser ses équipes.

Son passage au Red Star lui a notamment permis de gagner en visibilité et de renforcer sa réputation auprès de nombreux observateurs. Mais pour une partie importante des supporters du FC Nantes, son expérience apparaît peut-être encore insuffisante pour prendre les commandes d’un club qui ambitionne un retour rapide au premier plan.

Des attentes élevées au FC Nantes

Ce sondage traduit surtout le niveau d’exigence actuel autour du FC Nantes. Après une période particulièrement compliquée et une relégation difficile à digérer, les supporters attendent un choix fort de la part des dirigeants. Beaucoup espèrent voir arriver un entraîneur capable d’apporter rapidement des garanties sportives et de porter un véritable projet de reconstruction. Dans ce contexte, chaque candidature est examinée avec une attention particulière.

Pour autant, ce sondage ne préjuge en rien de la décision finale du club. Les dirigeants du FC Nantes poursuivent leurs discussions et plusieurs profils restent étudiés. Le choix du futur entraîneur dépendra de nombreux critères : projet sportif, moyens disponibles, vision du jeu et capacité à gérer la pression entourant le FC Nantes.