FC Nantes Mercato : Abline met la pression pour partir, son attitude dérange
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : Abline met la pression pour partir, son attitude dérange

Matthis Abline entrant à l'échauffement avant le match amical du FC Nantes contre le SCO d'Angers.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Courtisé par le Paris FC, entre autres, Matthis Abline voudrait quitter le FC Nantes cet été et mettrait la pression en ce sens.

Ce samedi, le FC Nantes affronte le Paris FC en match amical. Une ironie du sort pour Matthis Abline puisque l’attaquant des Canaris est convoité par le promu en Ligue 1. La direction parisienne a formulé une offre de 25 M€ pour l’ancien Rennais ces derniers jours, rejetée par Waldemar Kita, qui attend plus. Depuis le début de l’été, le patron de la Maison Jaune se montre inflexible au sujet de son attaquant, pour qui il a versé 12 M€ au Stade Rennais il y a un an : ce sera au minimum 35 M€, sinon il restera.

« Qu’il dégage, pas besoin de mecs qui font la gueule ! »

Mais Matthis Abline n’est visiblement pas de cet avis. Sans surprise, l’attaquant de 22 ans n’aurait plus trop la tête à Nantes, à en croire Ouest-France. Depuis le début de l’été, il a vu l’OM, le PSG, Sunderland et d’autres clubs anglais s’intéresser à lui, lui proposant des projets plus enthousiasmants que la reconstruction promise au FCN. Sans parler des conditions financières, bien plus avantageuses même chez le promu parisien. Selon le quotidien régional, Abline mettrait la pression pour quitter le club.

Cette attitude n’est évidemment pas du goût des supporters. Emmanuel Merceron a résumé la pensée générale en écrivant sur X : « C’est définitivement l’été des mecs décevants sans grande reconnaissance. Si c’est vrai qu’il veut se tirer à ce point-là, qu’il dégage, pas besoin de mecs qui font la gueule ! ». Toujours sur X, Mohamed Toubache-Ter a expliqué pourquoi Waldemar Kita se montrait aussi gourmand pour son joueur : « Dans le deal Abline, ne pas oublier que si Nantes demande beaucoup d’argent, c’est qu’il y a les 25% (une partie pour Rennes et une autre pour l’agent). À quoi bon le lâcher pour 25 ? À rien. Le board nantais est convaincu que les clubs anglais vont se réveiller ! ».

FC NantesMercato
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet