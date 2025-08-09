Courtisé par le Paris FC, entre autres, Matthis Abline voudrait quitter le FC Nantes cet été et mettrait la pression en ce sens.

Ce samedi, le FC Nantes affronte le Paris FC en match amical. Une ironie du sort pour Matthis Abline puisque l’attaquant des Canaris est convoité par le promu en Ligue 1. La direction parisienne a formulé une offre de 25 M€ pour l’ancien Rennais ces derniers jours, rejetée par Waldemar Kita, qui attend plus. Depuis le début de l’été, le patron de la Maison Jaune se montre inflexible au sujet de son attaquant, pour qui il a versé 12 M€ au Stade Rennais il y a un an : ce sera au minimum 35 M€, sinon il restera.

« Qu’il dégage, pas besoin de mecs qui font la gueule ! »

Mais Matthis Abline n’est visiblement pas de cet avis. Sans surprise, l’attaquant de 22 ans n’aurait plus trop la tête à Nantes, à en croire Ouest-France. Depuis le début de l’été, il a vu l’OM, le PSG, Sunderland et d’autres clubs anglais s’intéresser à lui, lui proposant des projets plus enthousiasmants que la reconstruction promise au FCN. Sans parler des conditions financières, bien plus avantageuses même chez le promu parisien. Selon le quotidien régional, Abline mettrait la pression pour quitter le club.

Cette attitude n’est évidemment pas du goût des supporters. Emmanuel Merceron a résumé la pensée générale en écrivant sur X : « C’est définitivement l’été des mecs décevants sans grande reconnaissance. Si c’est vrai qu’il veut se tirer à ce point-là, qu’il dégage, pas besoin de mecs qui font la gueule ! ». Toujours sur X, Mohamed Toubache-Ter a expliqué pourquoi Waldemar Kita se montrait aussi gourmand pour son joueur : « Dans le deal Abline, ne pas oublier que si Nantes demande beaucoup d’argent, c’est qu’il y a les 25% (une partie pour Rennes et une autre pour l’agent). À quoi bon le lâcher pour 25 ? À rien. Le board nantais est convaincu que les clubs anglais vont se réveiller ! ».