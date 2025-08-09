FC Nantes : Lopez fait passer des messages forts aux supporters… et aux Kita !
Le gardien du FC Nantes, Anthony Lopes.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Le gardien du FC Nantes Anthony Lopes a demandé aux supporters de faire preuve de patience et à ses dirigeants de recruter des joueurs d’expérience.

Ce samedi, Ouest-France publie un article sur la méthode Castro. Arrivé cet été après de longues négociations avec Dunkerque, l’entraîneur portugais a des méthodes et un style de jeu qui tranchent radicalement avec celles de son prédécesseur, Antoine Kombouaré, au FC Nantes. Il veut avoir la possession du ballon jouer l’attaque et il fait énormément appel à la vidéo pour montrer à ses joueurs comment réagir dans tout type de situation.

« Il nous manque encore des joueurs d’expérience et qui connaissent la Ligue 1 »

Luis Castro déclare au quotidien régional : « Je ne veux pas que les joueurs appliquent bêtement la consigne mais qu’ils comprennent pourquoi je leur demande cela. Je parle beaucoup avec les joueurs parce que je veux qu’ils comprennent. Après, tout est plus facile. Quand je prépare un exercice avec mon staff, on regarde le plan tactique et technique mais le ballon est là tout le temps. Après, si on veut plus de centres on fait des exercices avec plus de largeur ; si on veut plus de frappes, on fait des exercices avec des buts plus proches… ».

Cette méthode plait à tous les joueurs, positivement surpris par le changement par rapport à l’an dernier. Mais Anthony Lopes estime que même avec un meilleur entraîneur, le FC Nantes risque de rencontrer des problèmes. C’est pour ça qu’il a fait passer deux messages : l’un aux supporters, l’autre à sa direction. « Il faut être patient avec tout le monde : avec la philosophie du coach, avec le staff, avec le groupe. On a un groupe très, très jeune. Il nous manque encore des joueurs d’expérience et qui connaissent la Ligue 1. On en a besoin. »

