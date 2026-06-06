FC Nantes : un coach prisé en Ligue 1 a failli dire oui aux Kita

Si le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouveau coach, Olivier Pantaloni aurait failli le devenir.

À l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival et de la reprise, le FC Nantes est toujours à la recherche de son futur entraîneur pour remplacer Vahid Halilhodzic. Depuis plusieurs semaines, de nombreux techniciens ont été associés au club des bords de l’Erdre, parmi lesquels Olivier Pantaloni, Christophe Pélissier, Philippe Montanier, Michel Der Zakarian, Stéphane Gilli, Luka Elsner, Antoine Kombouaré, Thierry Laurey, David Guion ou encore Laurent Batlles.

Pantaloni a failli accepter le challenge nantais

Parmi toutes ces pistes, l’une aurait été particulièrement proche d’aboutir. D’après les informations de l’insider Emmanuel Merceron, Olivier Pantaloni aurait en effet failli dire oui à Waldemar et Franck Kita pour prendre les commandes des Canaris.

Après avoir refusé le FC Nantes, le technicien de 59 ans, libre cet été après son départ du FC Lorient, serait désormais le grand favori pour remplacer à Pierre Sage sur le banc du RC Lens. Entre un projet en Ligue 2 à Nantes et la perspective de disputer la Ligue des champions avec les Sang et Or, Olivier Pantaloni semble avoir fait le bon choix en refusant l’offre nantaise.