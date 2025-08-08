Désireux de relancer son secteur offensif cette saison, le Stade Rennais multiplie les pistes, notamment à l’étranger. Parmi elles, un ancien attaquant passé par le FC Nantes.

🟥 Rumeur

Le Stade Rennais semble bien décidé à ne pas perdre de temps dans sa quête d’un attaquant capable de dynamiser son effectif. Alors que le dossier de prêt ou transfert de Arnaud Kalimuendo tarde à se décanter, le club breton explore d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif, en privilégiant des profils déjà expérimentés, quitte à prendre des risques. Selon Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais pourrait miser sur Timo Werner, l’ancien international allemand qui n’a jamais réussi à s’imposer pleinement lors de son passage à Chelsea et à Leipzig.

Malgré un parcours en dents de scie, Werner reste un joueur au potentiel reconnu et capable d’apporter sa vitesse et son sens du but. De plus, le Stade Rennais envisagerait également Willem Geubbels (23 ans), jeune attaquant français autrefois considéré comme un grand espoir, mais dont la carrière a été freinée par de nombreuses blessures et un manque de régularité. Son passage au FC Nantes entre 2021 et 2022 n’avait d’ailleurs pas été une franche réussite.

Avec le départ probable de Sishuba et Salah, et une certaine incertitude quant à l’avenir de Yildirim et Al Tamari, Ouest-France précise que le Stade Rennais Rennes cherche à stabiliser son attaque avec des joueurs polyvalents et capables d’évoluer sur plusieurs postes offensifs. Reste à voir si ces joueurs sauront répondre aux attentes et offrir enfin les performances que le club espère pour aller chercher une place européenne la saison prochaine.

« Le coup d’œil de But FC »

« À force d’échouer à prendre un bon attaquant de pointe cet été, il ne faudrait pas que le Stade Rennais se penche sur un profil par élimination. Ce à quoi ressemblent Timo Werner et Willem Geubbels. Lucas Stassin, lui, offre un profil plus séduisant sur le papier. »