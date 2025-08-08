FC Nantes Mercato : une réponse cash est tombée pour Moumbagna (OM)

Évoqué par certains médias, l’hypothèse de voir débarquer Faris Moumbagna (OM, 25 ans) au FC Nantes serait totalement farfelue selon le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau.

🟥 Rumeur

Le mercato est souvent propice aux rumeurs, parfois farfelues. Dernière en date : l’idée que Faris Moumbagna, attaquant de l’OM, pourrait rejoindre le FC Nantes. Une hypothèse qui a rapidement fait parler sur les réseaux et dans certains médias.

Mais côté du FC Nantes, on garde la tête froide. David Phelippeau, journaliste bien informé d’Ouest-France, est venu mettre les choses au clair avec un message sans équivoque : « Non, c’est surtout complètement faux en fait ».

« Non, c’est surtout complètement faux en fait »

Cette mise au point met un coup d’arrêt net aux spéculations autour d’un éventuel transfert de Moumbagna vers la Loire-Atlantique. Pour l’instant, le FC Nantes ne serait donc pas sur les rangs pour s’attacher les services de l’attaquant olympien.

Reste à voir si d’autres noms émergeront bientôt dans les petits papiers des Canaris, qui cherchent toujours à se renforcer offensivement cet été. Mais pour Moumbagna, l’aventure à Nantes semble pour l’instant hors de portée.