Annoncé dans le viseur du FC Nantes au début de l’été, l’attaquant de Rodez Timothé Nkada (26 ans) vient de s’engager officiellement avec le Standard de Liège.

🟦 Officiel

Avant que Youssef El-Arabi ne soit recruté et qu’Amady Camara ne soit sur le point de l’être, le FC Nantes s’était penché sur le dossier Timothé Nkada. Cet attaquant de 26 ans sort d’une belle saison avec Rodez, en Ligue 2, puisqu’il a inscrit 17 buts. Coté à 2,5 M€, il avait tout de la bonne affaire pour les Canaris, surtout que son arrivée aurait pu être une réponse aux transferts de Rongier et Merlin à Rennes, Nkada ayant en effet été formé du côté de la Piverdière.

Nkada s’est engagé avec le Standard de Liège

Mais au moment où cet intérêt a fuité dans les médias, le FC Nantes n’avait pas encore présenté son dossier à la DNCG. Il a donc dû mettre toutes ses pistes en stand-by dans l’attente d’éventuelles sanctions. Celles-ci ne sont pas venues, la Maison Jaune a beaucoup vendu mais elle n’a pas réactivé la piste Nkada. Qui vient donc de s’engager avec le Standard de Liège pour les trois prochaines saisons. Ce sera sa troisième expérience étrangère, après le Danemark et la Slovénie.

Le FC Nantes, lui, peut compter sur le moment sur quatre attaquants puisqu’outre El-Arabi et Camara, Mostafa Mohamed et Matthis Abline sont toujours au club. Mais ils devraient partir d’ici le 1er septembre et la fin du marché estival. Il ne restera alors aux Canaris qu’un buteur de 38 ans et un autre qui n’a inscrit que 5 buts en 50 matches chez les pros…