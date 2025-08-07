FC Nantes Mercato : un renfort surprise pour Castro, les supporters vont halluciner ! 

Alors que son avenir semblait totalement bouché, Fabien Centonze (29 ans) réapparaît dans le groupe professionnel du FC Nantes, au point de susciter la surprise… et même un certain espoir pour les plans de Luis Castro.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Fabien Centonze était censé s’achever loin du FC Nantes. Mis à l’écart, miné par des soucis physiques et des tensions internes, l’ancien latéral messin avait quasiment disparu des radars. Et pourtant, surprise lors du stage de préparation : Centonze est bien là, en tenue, ballon au pied. De quoi faire réagir les observateurs proches du club, à commencer par Emmanuel Merceron.

Sur son compte X, le suiveur des Canaris n’a pas caché son étonnement : « J’hallucine de voir Centonze sur les vidéos du stage, puis je me dis que si Castro arrivait à le retaper mentalement et physiquement (oui y a beaucoup de boulot), pour qu’il approche le niveau de son prime sous Antonetti ou celui de Juve-FCN, ce serait vraiment pas si mal. »

Centonze à la relance ?

Et cette hypothèse, aussi improbable soit-elle il y a quelques semaines, n’a rien d’absurde aujourd’hui. Luis Castro, le nouveau coach du FC Nantes, arrive avec un regard neuf et sans passif. Son approche, plus technique que punitive, pourrait offrir à Centonze une chance de se relancer. À 29 ans, le joueur n’est pas fini mais reste à savoir si le joueur est prêt à faire les efforts nécessaires pour revenir à un niveau compétitif.

Car mentalement, Centonze traîne les séquelles d’une saison cauchemar. Et physiquement, le chantier s’annonce colossal. Mais le FC Nantes, qui cherche encore à se renforcer sur les côtés sans exploser son budget, pourrait y voir une carte à jouer sans recruter.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un Fabien Centonze revanchard, motivé et encadré par un staff plus bienveillant que coercitif, pourrait bien être le profil surprise de la saison au FC Nantes. À condition, évidemment, qu’il en ait vraiment envie. La balle est dans son camp. »