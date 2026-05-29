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FRANCE

FC Nantes Mercato : rebondissement pour l’avenir d’un partant de l’été !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 11:12
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Nicolas Cozza (FC Nantes)

Wolfsburg a annoncé ce jeudi le départ de Nicolas Cozza, qui évoluait au FC Nantes depuis deux saisons.

Nicolas Cozza ne sera plus un joueur du FC Nantes la saison prochaine. Prêté pour la deuxième saison consécutive sans option d’achat par Wolfsburg, l’ancien Montpelliérain a confirmé son départ du FCN à travers un message publié sur ses réseaux sociaux.

« J’ai passé deux ans et demi à me battre et à défendre les couleurs du FC Nantes. J’ai tout donné, mais malheureusement cela n’a pas suffi. Je suis sincèrement triste de voir ce si grand club descendre. Je vous souhaite de retrouver l’élite rapidement. (…) Ce club et ses supporters le méritent », a notamment écrit le joueur de 27 ans.

Wolfsburg annonce le départ de Cozza

Mais l’aventure de Nicolas Cozza ne se poursuivra pas non plus à Wolfsburg. Relégué en deuxième division allemande, le club allemand a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux qu’il allait libérer le défenseur français de sa dernière année de contrat.

Auteur d’une fin de saison remarquée avec le FC Nantes dans l’axe de la défense, Nicolas Cozza sera donc libre de s’engager où il le souhaite lors du mercato estival. Une situation qui pourrait rapidement attirer l’attention de plusieurs clubs.

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