La relégation du FC Nantes en Ligue 2 ne devrait pas accélérer une vente du club par les Kita. Loin de là, même.

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 pourrait ne pas avoir les conséquences espérées par une partie des supporters. Alors que beaucoup imaginaient une vente accélérée du club après la descente, la tendance serait aujourd’hui totalement différente en interne.

La L2 ne forcera pas les Kita à vendre le FC Nantes

Selon les informations évoquées dans le podcast Sans Contrôle, la situation économique du FC Nantes ne pousserait pas immédiatement les Kita à céder le club. Mieux encore, la Ligue 2 pourrait représenter une opération financière moins catastrophique que prévu dans le contexte actuel des droits TV.

Le célèbre slogan du Kop « La L2 forcera Kita à vendre » ne semblerait donc pas se vérifier à court terme. Waldemar Kita et son entourage n’auraient pas davantage l’intention de vendre en Ligue 2 qu’ils ne l’avaient en Ligue 1.

Un retour en L1 plus propice à une cession ?

Avec l’effondrement des droits télévisés du football français, l’écart économique entre les deux divisions se serait considérablement réduit ces derniers mois. Une réalité qui modifie totalement certaines projections financières autour des clubs relégués.

Selon plusieurs tendances, une éventuelle remontée rapide en Ligue 1 pourrait en revanche représenter un scénario plus favorable pour envisager une vente à moyen terme, avec un club potentiellement assaini sportivement et financièrement. En attendant, le FC Nantes semble donc parti pour ouvrir un nouveau cycle sous l’ère Kita, malgré la relégation et la forte contestation populaire autour de la direction actuelle.