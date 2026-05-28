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FRANCE

OM : c’est enfin officiel pour Grégory Lorenzi !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 19:05
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Grégory Lorenzi

L’OM a officialisé ce jeudi la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif du club.

Pressenti depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le dirigeant de 42 ans succède à Mehdi Benatia après 10 ans passés au Stade Brestois, d’abord comme coordinateur sportif puis comme directeur sportif.

Le communiqué de l’OM

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Grégory Lorenzi en tant que Directeur Sportif. Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026. Sa nomination est le fruit d’un processus de recrutement conduit conjointement par Stéphane Richard, Président du Directoire, en lien avec Frank McCourt, propriétaire du club, la direction et le conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Efficace et discret, Grégory Lorenzi s’est imposé, ces dernières années, comme l’un des dirigeants les plus impactants dans le paysage du football français. Directeur Sportif du Stade Brestois pendant dix ans, il incarne une réussite bâtie loin des projecteurs. (…) À l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi aura pour mission de définir et de conduire la politique sportive du club, avec un engagement particulier en faveur du développement de joueurs et d’une gestion rigoureuse des ressources dans un contexte global marqué notamment par la crise des droits audiovisuels », a indiqué le club phocéen dans un communiqué.

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