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OM : le nouveau maillot domicile dévoilé !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 16:40
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Le nouveau maillot domicile de l'OM a été dévoilé

L’OM a officiellement dévoilé ce jeudi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027.

Dévoilé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, le nouveau maillot domicile de l’Olympique de Marseille a officiellement été présenté ce jeudi par le club phocéen.

Une tunique blanche avec des touches de bleu et de jaune

Toujours conçu par Puma, ce nouveau maillot intègre le nouveau logo de l’OM avec l’étoile et la devise « Droit au but ». Il affiche une tunique blanche accompagnée de touches de bleu et de jaune au niveau du col et des extrémités des manches.

Ce maillot domicile de la saison 2026-2027 sera exposé en avant-première à Marseille, avant d’être mis en vente à partir du 3 juin prochain.

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