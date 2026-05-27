Les rumeurs autour d’un possible rachat de Rodolphe Saadé ont redémarre au quart de tour à l’OM.

Le feuilleton autour d’un possible rachat de l’OM par Rodolphe Saadé repart de plus belle. Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour du patron de la CMA CGM reviennent régulièrement dans l’environnement marseillais. Mais cette fois, une nouvelle théorie relayée en coulisses commence sérieusement à faire parler autour du club phocéen. Et elle est particulièrement explosive.

Une stratégie pour faire baisser la valeur du club ?

C’est Mohamed Toubache-Ter qui a remis de l’huile sur le feu avec un message publié sur les réseaux sociaux : « Et on en parle des voix puissantes en interne qui disent : c’est une stratégie de voir un média local taper avec force de cette manière pour que Saadé rachète le club au rabais ! Je dis pas que c’est vrai hein mais de puissantes voix en interne appuient cette option !!! », a-t-il expliqué.

Autrement dit, certaines personnes proches du club estimeraient qu’une campagne médiatique négative pourrait participer à fragiliser l’image de l’OM afin de faire baisser sa valeur en cas de vente future. Une hypothèse évidemment impossible à confirmer à ce stade, mais qui suffit déjà à alimenter les fantasmes autour d’un éventuel changement d’ère à Marseille.

Le nom de Saadé revient sans cesse à l’OM

Depuis l’arrivée de la CMA CGM comme partenaire de l’OM, le nom de Rodolphe Saadé revient régulièrement dans les discussions autour d’un potentiel rachat du club. Sa puissance financière et son ancrage marseillais nourrissent naturellement beaucoup d’espoirs chez les supporters. Pour l’instant, aucune démarche officielle n’a cependant été annoncée concernant une vente du club par Frank McCourt. Mais dans un contexte tendu sportivement et médiatiquement, la moindre rumeur prend immédiatement une ampleur énorme autour de l’OM.

Cette nouvelle sortie de Toubache-Ter illustre surtout le climat extrêmement particulier qui entoure actuellement le club phocéen. Entre les interrogations sur le futur entraîneur, les changements attendus dans l’organigramme et les nombreuses critiques autour de la gestion sportive, toutes les spéculations semblent désormais possibles. Et forcément, dès que le nom de Rodolphe Saadé apparaît, l’attention explose immédiatement du côté de Marseille. Reste désormais à savoir si ces nouvelles rumeurs resteront au stade des discussions de coulisses… ou si le dossier prendra un jour une dimension beaucoup plus concrète.