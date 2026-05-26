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OM Mercato : terminus pour Greenwood, son prix de départ et son prochain club ont fuité ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 10:40
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Mason Greenwood (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Mason Greenwood (24 ans), qui souhaitait rester, devrait quitter l’OM afin de renflouer les caisses. Un club est en pole pour le recruter au mercato.

Coup de tonnerre à Marseille ! Mason Greenwood, pourtant pleinement intégré au projet marseillais et désireux de poursuivre l’aventure, devrait finalement quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Une décision qui ne serait pas sportive, mais économique. Selon La Tribune Olympienne, la situation financière du club obligerait l’OM à acter une vente importante avant la fin du mois de juin afin de rééquilibrer ses comptes. Dans ce contexte, le départ de l’attaquant anglais apparaît désormais comme difficilement évitable.

Greenwood va rendre les clés de sa maison

Le joueur lui-même aurait pourtant exprimé sa volonté de rester. Installé dans la région d’Aix-en-Provence avec sa famille, Greenwood se serait projeté sur la durée à Marseille après une première saison convaincante. Mais les contraintes économiques du club ont changé la donne. D’après le journaliste Jean-François Pérès, le départ du joueur serait désormais quasiment acté, malgré un attachement réel à l’OM. Plusieurs proches du dossier évoquent même une décision prise à contre-cœur, dictée par les impératifs financiers du club phocéen.

En interne, la tendance est claire : une grosse vente doit être réalisée rapidement pour sécuriser la stratégie estivale. Et les premières pistes commencent déjà à émerger. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome se positionne comme un prétendant sérieux pour récupérer l’international anglais. Les relations entre les deux clubs seraient bonnes, ce qui pourrait faciliter les discussions en cas d’ouverture officielle du dossier.

Rome lui tend les bras pour 60 M€ maximum 

Le prix de départ serait déjà fixé entre 55 et 60 millions d’euros. Une somme importante, mais jugée cohérente au vu de son rendement et de son potentiel sur le marché européen. À noter également qu’un pourcentage à la revente aurait été conservé par Manchester United, ce qui pourrait influencer la négociation finale.

En parallèle, d’autres noms circulent déjà pour compenser un éventuel départ, avec des pistes offensives étudiées en Premier League et en Europe du Nord. Mais pour l’OM, la priorité reste claire : équilibrer les comptes tout en limitant la casse sportive. Le départ de Greenwood, s’il se confirme, marquerait donc un tournant majeur dans la reconstruction marseillaise.

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