OM : ça se confirme pour Galtier, coup de théâtre pour Hütter !

Ça continue de bouger dans le dossier du futur entraîneur de l’OM.

Alors que plusieurs rumeurs annonçaient ces dernières heures que Christophe Galtier, actuellement à Marseille, serait devenu la priorité des dirigeants de l’Olympique de Marseille pour remplacer Habib Beye,, l’ancien coach du Paris Saint-Germain serait en réalité loin de débarquer sur le banc olympien.

D’après Onze Mondial, la rumeur envoyant Christophe Galtier à l’OM ne serait pas fondée. Une information confirmée par Le Petit OM. « Christophe Galtier, c’est une forme de lobbying… », a expliqué le suiveur du club olympien sur X.

Hütter vers un retour à Francfort !

Un autre coach annoncé parmi les candidats potentiels à la succession d’Habib Beye ne devrait lui aussi pas rejoindre Marseille cet été : Adi Hütter. Selon les informations du média allemand Kicker, tout laisserait penser que l’ancien entraîneur de l’AS Monaco devrait faire son retour à l’Eintracht Francfort, un club qu’il avait déjà dirigé entre 2018 et 2021. Limogé par le club du Rocher en octobre dernier, le technicien autrichien est libre de tout contrat depuis sept mois.