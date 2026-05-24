OM Mercato : l’IA désigne la première grosse vente de l’été

Quelle sera la première grosse vente de l’OM cet été ? L’IA livre son verdict.

Alors que plusieurs départs sont déjà actés ou semblent l’être, notamment avec les retours de prêts de Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren ou encore Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille pourrait encore vivre un mercato estival particulièrement agité. Sous pression sur le plan financier, le club phocéen devra probablement réaliser plusieurs ventes importantes afin de rééquilibrer ses comptes et financer une partie de son recrutement. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT quels joueurs avaient le plus de chances de quitter l’OM en premier cet été.

Cette projection repose sur plusieurs critères : la valeur marchande actuelle des joueurs, les intérêts déjà évoqués par différents médias européens, la situation financière de l’OM, mais aussi la logique sportive du club avant le mercato estival.

1. Leonardo Balerdi : 45% de probabilité de départ

Leonardo Balerdi apparaît aujourd’hui comme le candidat numéro 1 à un départ du côté de l’OM. Malgré une saison contrastée, le défenseur central argentin conserve une grosse cote sur le marché européen grâce à son expérience, son âge et son statut d’international argentin. Plusieurs clubs italiens et espagnols suivraient sa situation de près. Dans cette projection, Marseille pourrait difficilement ignorer une offre importante, surtout dans un contexte où le club doit rapidement vendre pour équilibrer ses comptes et préparer son mercato estival.

2. Mason Greenwood : 30% de probabilité

Mason Greenwood reste lui aussi un énorme dossier du mercato marseillais. Auteur d’une saison statistiquement impressionnante, l’attaquant anglais attire forcément des clubs capables de proposer des montants XXL. L’OM pourrait être tenté de réaliser une énorme plus-value en cas d’offre exceptionnelle. Toutefois, contrairement à Balerdi, son départ dépendrait surtout d’une proposition financière totalement hors marché, ce qui rend le dossier un peu moins immédiat.

3. Quinten Timber : 15% de probabilité

Très apprécié pour son volume de jeu et sa polyvalence, Quinten Timber possède un profil qui plaît énormément en Premier League et en Bundesliga. Son avenir pourrait rapidement devenir un sujet en cas de grosse offre venue de l’étranger. Néanmoins, l’OM aimerait probablement construire son futur milieu autour de lui, ce qui réduit légèrement les chances d’un départ dès le début du mercato.

4. Igor Paixão : 10% de probabilité

Igor Paixão ferme cette liste. Son profil explosif et sa capacité à faire des différences offensivement attirent déjà plusieurs regards en Europe. Mais contrairement à d’autres cadres marseillais, son dossier semble moins avancé à ce stade. Un départ reste envisageable si une offre importante tombe rapidement, mais l’OM ne paraît pas vouloir s’en séparer en priorité.