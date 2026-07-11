OM Mercato : c’est confirmé pour une révélation de la Coupe du monde !

L’OM s’intéresse bel et bien à Haissem Hassan, l’ailier franco-égyptien du Real Oviedo, dont la cote a grimpé après ses prestations remarquées lors de la Coupe du monde.

Alors que le mercato estival s’accélère dans le sens des départs à Marseille, l’OM aurait inscrit le nom d’Haissem Hassan sur sa liste de potentielles recrues. Un nom que nous avons d’ailleurs suggéré il y a plusieurs jours. Selon les informations de Mundo Deportivo, relayées en Espagne, le club phocéen suit avec attention la situation de l’ailier de 24 ans, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Pour l’heure, aucune négociation n’aurait été engagée, mais le dossier serait surveillé de près par la direction marseillaise.

Le Real Oviedo ne compte toutefois pas brader son joueur. Les dirigeants espagnols renverraient les clubs intéressés vers la clause libératoire fixée à 12 millions d’euros. Cette position est renforcée par l’intérêt grandissant de plusieurs formations anglaises et saoudiennes, séduites par le profil explosif de l’international égyptien. Révélé au grand public grâce à une Coupe du monde convaincante, notamment avec une passe décisive face à l’Argentine, Hassan a vu sa valeur grimper en quelques jours.

Villarreal conserve un pourcentage de 40 %

Le dossier présente également une particularité financière. Ancien propriétaire du joueur, Villarreal conserverait un pourcentage de 40 % sur une future revente, un élément qui pourrait influencer les discussions entre les différentes parties. Sous contrat avec Oviedo jusqu’en juin 2027, le natif de Bagnolet dispose d’un profil qui attire de nombreux recruteurs grâce à sa polyvalence et à sa capacité à éliminer en un contre un.

Pour Marseille, cette piste reste étroitement liée aux mouvements attendus dans le sens des départs. Le club doit d’abord générer des liquidités avant de passer à l’offensive sur plusieurs dossiers offensifs. Si des ventes importantes se concrétisent dans les prochaines semaines (Greenwood), Haissem Hassan pourrait alors devenir une cible beaucoup plus concrète pour renforcer l’effectif olympien avant la reprise de la saison.