À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[17:48]ASSE : la première compo de Cathro pour l’amical face au FC Biel-Bienne
[17:40]ASSE Mercato : Lucas Stassin calme les ardeurs d’un géant européen
[17:20]OL Mercato : coup dur pour le futur numéro 9 plébiscité par les supporters
[17:00]PSG Mercato : Lucas Chevalier a répondu au Stade Rennais
[16:40]OM Mercato : c’est confirmé pour une révélation de la Coupe du monde !
[16:20]RC Lens Mercato : Leca prêt à griller un club de Ligue 1 pour une ancienne cible ?
[16:00]ASSE Mercato : c’est bouclé pour une cinquième recrue, visite médicale imminente !
[15:40]FC Nantes Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Cafaro !
[15:15]FC Barcelone Mercato : après Gordon, Cancelo et Adeyemi, une quatrième recrue en approche !
[14:50]ASSE Mercato : Kilmer Sports dégaine une offre pour un milieu

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Cafaro !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 15:40
Mathieu Cafaro sous le maillot du Paris FC

Le dossier Mathieu Cafaro se serait considérablement compliqué pour le FC Nantes ces dernières heures.

Annoncé tout proche du FC Nantes il y a encore quelques jours, Mathieu Cafaro serait finalement loin de rejoindre les Canaris cet été. Selon Ouest-France, l’ailier droit du Paris FC disposerait de plusieurs autres prétendants, ce qui aurait considérablement rebattu les cartes dans ce dossier.

Pourquoi ça se complique pour Cafaro ?

Sur X, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau a apporté quelques précisions. Le spécialiste du FC Nantes a notamment assuré que le dossier Mathieu Cafaro n’était pas lié à l’arrivée imminente de l’attaquant de Darmstadt Killian Corredor, ni à un éventuel départ de Matthis Abline. Toujours selon notre confrère, les négociations se seraient surtout compliquées depuis que l’intérêt du FC Nantes a été révélé dans la presse.

Pour rappel, Mathieu Cafaro ne devrait rejoindre le FC Nantes que si le Paris FC accepte de le libérer de sa dernière année de contrat. Sur les bords de l’Erdre, un contrat de deux ans, plus une année en option, attendrait l’ancien Stéphanois.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot