FC Nantes Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Cafaro !

Le dossier Mathieu Cafaro se serait considérablement compliqué pour le FC Nantes ces dernières heures.

Annoncé tout proche du FC Nantes il y a encore quelques jours, Mathieu Cafaro serait finalement loin de rejoindre les Canaris cet été. Selon Ouest-France, l’ailier droit du Paris FC disposerait de plusieurs autres prétendants, ce qui aurait considérablement rebattu les cartes dans ce dossier.

Pourquoi ça se complique pour Cafaro ?

Sur X, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau a apporté quelques précisions. Le spécialiste du FC Nantes a notamment assuré que le dossier Mathieu Cafaro n’était pas lié à l’arrivée imminente de l’attaquant de Darmstadt Killian Corredor, ni à un éventuel départ de Matthis Abline. Toujours selon notre confrère, les négociations se seraient surtout compliquées depuis que l’intérêt du FC Nantes a été révélé dans la presse.

Pour rappel, Mathieu Cafaro ne devrait rejoindre le FC Nantes que si le Paris FC accepte de le libérer de sa dernière année de contrat. Sur les bords de l’Erdre, un contrat de deux ans, plus une année en option, attendrait l’ancien Stéphanois.