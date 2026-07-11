PSG Mercato : Lucas Chevalier a répondu au Stade Rennais

Annoncé avec insistance dans le viseur du Stade Rennais ces derniers jours, Lucas Chevalier a finalement tranché pour son avenir au PSG.

Alors que les rumeurs d’un départ vers le Stade Rennais se sont multipliées ces derniers jours, Lucas Chevalier aurait pris une décision forte. Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS, le portier de 24 ans aurait refusé l’approche rennaise afin de poursuivre son aventure sous les couleurs du PSG. Une position qui témoigne de sa volonté de s’inscrire dans la durée au sein du champion d’Europe, malgré un contexte sportif parfois délicat.

Arrivé au PSG avec de grandes ambitions, l’international français n’aurait pas l’intention de quitter le navire au premier obstacle. Son objectif serait clair : convaincre le staff parisien qu’il possède les qualités nécessaires pour devenir un titulaire indiscutable. En interne, le gardien miserait sur le travail quotidien et la concurrence pour inverser durablement la hiérarchie.

Lucas Chevalier déterminé à exploser au PSG

Du côté du Stade Rennais, cette réponse constitue donc un petit coup d’arrêt dans la recherche d’un renfort au poste de gardien, même si Brice Samba est encore loin d’être parti. Le club breton suivait avec attention l’évolution du dossier, mais le souhait du joueur de rester à Paris refroidit donc cette piste.

Le feuilleton n’est toutefois pas totalement refermé. Comme souvent lors d’un mercato, une offre majeure ou un changement de stratégie pourrait encore rebattre les cartes dans les prochaines semaines. Mais à ce stade, la tendance est nette : Lucas Chevalier privilégierait le PSG et entendrait se battre pour gagner sa place plutôt que de relancer sa carrière ailleurs.