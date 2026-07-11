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FRANCE

PSG Mercato : déjà un gros rebondissement pour Ferran Torres (FC Barcelone) !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 13:10
Ferran Torres sous le maillot du FC Barcelone

Le dossier Ferran Torres aurait déjà pris une nouvelle tournure du côté du PSG.

C’est le fil rouge de ce samedi 11 juillet sur le marché des transferts. Comme révélé par Sky Sport et le compte X @PSGInside_Actu, Ferran Torres aurait donné son feu vert pour rejoindre le Paris Saint-Germain et serait déjà parvenu à un accord de principe avec le club de la capitale.

Ferran Torres, un plan B d’Éli Junior Kroupi ?

Mais quelques heures plus tard, le compte X @Djaameel_, généralement bien informé sur l’actualité du PSG, a apporté une nouvelle précision dans ce dossier. Selon cette source, l’international espagnol ne constituerait pas la priorité offensive du club de la capitale lors de ce mercato estival. En quête d’un attaquant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, les dirigeants parisiens placeraient Éli Junior Kroupi devant Ferran Torres sur leur short-list. Toutefois, Bournemouth réclamerait toujours une indemnité jugée trop élevée pour l’ancien Lorientais, ce qui pourrait finalement favoriser la piste menant au joueur du FC Barcelone.

Le dossier reste donc particulièrement ouvert. Si les négociations avec Bournemouth n’aboutissent pas dans les prochains jours, le PSG pourrait accélérer pour Ferran Torres, avec qui un accord de principe aurait déjà été trouvé. De quoi faire de l’Espagnol une option de plus en plus crédible pour renforcer l’attaque parisienne cet été.

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