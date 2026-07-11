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FRANCE

ASSE Mercato : les Verts officialisent leur quatrième recrue estivale

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 10:45
Thierno Ballo avec la sélection autrichienne U21

L’ASSE a officialisé ce samedi l’arrivée de Thierno Ballo en provenance de Wolfsberger.

L’AS Saint-Étienne tient sa quatrième recrue de l’été. Le club stéphanois a annoncé ce samedi la venue de l’ailier gauche autrichien, Thierno Ballo. « Après Sohaib Naïr, Jakob Breum et Mamour Ndiaye, l’AS Saint-Étienne tient sa quatrième recrue. Attaquant de 24 ans, Thierno Ballo arrive dans le Forez en provenance de Wolfsberger (Autriche) », a indiqué le club forézien dans un communiqué.

Les premiers mots de Thierno Ballo en Vert

Sur le site officiel des Verts, Thierno Ballo a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’ASSE. « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE, un club que je connais, où certains de mes amis ont joué ou jouent encore. Je parle bien sûr d’Augustine Boakye, mais je connais également bien Lucas Gourna. Je suis un joueur qui aime être décisif, un dribbleur, et j’ai hâte de montrer ce que je sais faire. »

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