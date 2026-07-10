Pierre Ekwah, pas franchement apprécié des supporters de l’ASSE, va voir débarquer chez les Verts l’un de ses meilleurs amis dans ls milieu.

Pas encore officialisé, Thierno Ballo fait déjà parler de lui à l’ASSE. En cause, une ancienne publication sur les réseaux sociaux qui le rapproche de Pierre Ekwah, un joueur qui laisse un goût amer à de nombreux supporters stéphanois.

Ballo meilleur ami d’Ekwah !

En fouillant sur Instagram, plusieurs fans de l’ASSE ont retrouvé un cliché datant de 2020 où Thierno Ballo apparaît aux côtés de Pierre Ekwah. L’ailier autrichien avait accompagné sa photo d’un message sans équivoque : « Mon gars de ouf. » Les deux hommes se connaissent bien pour s’être côtoyés dans les rangs des jeunes de Chelsea, notamment en U23.

Une publication qui n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux. Si cette amitié remonte à plusieurs années, elle rappelle le passage très contrasté de Pierre Ekwah dans le Forez. Malgré ses qualités sportives, le milieu de terrain avait largement refroidi les supporters après avoir affiché son refus d’évoluer en Ligue 2 avec les Verts. Son cas reste d’ailleurs en suspens.

« Parfait pour l’intégration dans le vestiaire, c’est carré »

Forcément, cette proximité entre les deux joueurs alimente quelques inquiétudes, même si elle ne préjuge en rien de l’attitude que Thierno Ballo adoptera sous les couleurs stéphanoises. Sur X, le compte La Mise au Vert a d’ailleurs préféré en rire avec une pointe d’ironie : « Parfait pour l’intégration dans le vestiaire, c’est carré. » Pour autant, difficile de tirer des conclusions hâtives.

Ballo arrive avec une réputation de joueur travailleur et motivé par le projet présenté par Ian Cathro. Son engagement immédiat avec les Verts, jusqu’à participer à son premier entraînement dès son arrivée, témoigne plutôt de sa volonté de s’investir pleinement dans sa nouvelle aventure. Les supporters de l’ASSE attendront désormais une seule chose : que l’Autrichien fasse parler de lui sur le terrain plutôt que par ses anciennes relations. Si Ballo répond aux attentes sportives, son amitié avec Pierre Ekwah deviendra rapidement un détail oublié.