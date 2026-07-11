ASSE Mercato : Kilmer Sports a répondu à l’offre de l’Atalanta pour Davitashvili

L’ASSE aurait répondu à la négative à la première offre formulée par l’Atalanta Bergame pour s’attacher les services de Zuriko Davitashvili.

Comme révélé ce vendredi par Peuple Vert, l’AS Saint-Étienne aurait reçu une offre concrète pour son ailier gauche, Zuriko Davitashvili. Elle émanerait de l’Atalanta Bergame, qui disputera les qualifications de la prochaine Ligue Europa Conférence. Il s’agirait d’une proposition supérieure à 10 millions d’euros.

Une offre refusée par l’ASSE !

Mais selon Morning Foot, les dirigeants stéphanois auraient repoussé cette première offre de l’Atalanta. Les discussions devraient toutefois se poursuivre dans les prochains jours entre l’ASSE et la Dea afin de tenter de trouver un accord, d’autant que les Verts semblent avoir déjà identifié le remplaçant de Zuriko Davitashvili en la personne de Thierno Ballo.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 et valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, l’international géorgien sort d’une saison à 16 buts et 5 passes en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club du Forez.