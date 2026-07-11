À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[10:20]ASSE Mercato : énorme retournement de situation signé Cathro pour Ekwah ?
[10:00]PSG Mercato : le prix de Ferran Torres fixé par le Barça ?
[09:40]OM Mercato : Greenwood et son père en désaccord pour son transfert ?
[09:20]RC Lens Mercato : le nouveau Sangaré trouvé pour 10 millions d’euros ?
[09:00]Stade Rennais Mercato : la sixième recrue officialisée d’ici la fin de la semaine ?
[08:40]FC Nantes Mercato : nouveau coup de théâtre pour Abline !
[08:20]ASSE Mercato : Kilmer Sports a répondu à l’offre de l’Atalanta pour Davitashvili
[08:00]Revue de presse Coupe du monde 2026 : Yamal provoque les Bleus, Courtois annonce une pause
[07:40]OM Mercato : une première étape franchie pour Martin Terrier à Marseille !
[07:20]RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : l’un de ces clubs a pris la pole pour Openda

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer Sports a répondu à l’offre de l’Atalanta pour Davitashvili

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 08:20
Zuriko Davitashvili sous le maillot de l'ASSE

L’ASSE aurait répondu à la négative à la première offre formulée par l’Atalanta Bergame pour s’attacher les services de Zuriko Davitashvili.

Comme révélé ce vendredi par Peuple Vert, l’AS Saint-Étienne aurait reçu une offre concrète pour son ailier gauche, Zuriko Davitashvili. Elle émanerait de l’Atalanta Bergame, qui disputera les qualifications de la prochaine Ligue Europa Conférence. Il s’agirait d’une proposition supérieure à 10 millions d’euros.

Une offre refusée par l’ASSE !

Mais selon Morning Foot, les dirigeants stéphanois auraient repoussé cette première offre de l’Atalanta. Les discussions devraient toutefois se poursuivre dans les prochains jours entre l’ASSE et la Dea afin de tenter de trouver un accord, d’autant que les Verts semblent avoir déjà identifié le remplaçant de Zuriko Davitashvili en la personne de Thierno Ballo.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 et valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, l’international géorgien sort d’une saison à 16 buts et 5 passes en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club du Forez.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot