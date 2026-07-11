RC Lens Mercato : le nouveau Sangaré trouvé pour 10 millions d’euros ?

En quête d’un successeur en cas de départ probable de Mamadou Sangaré, le RC Lens s’intéresserait à un milieu… du Rapid Vienne.

Le RC Lens pourrait bien reproduire une recette qui lui a réussi. Alors que l’avenir de Mamadou Sangaré s’inscrit en pointillés, les dirigeants artésiens auraient coché le nom de Romeo Amane pour renforcer leur entrejeu. Selon les informations de la presse autrichienne, le milieu ivoirien de 23 ans figure parmi les pistes prioritaires des Sang et Or en cas de départ de l’international malien. Une stratégie qui rappelle celle adoptée l’été dernier avec le recrutement de Sangaré en provenance du Rapid Vienne.

Auteur d’une saison particulièrement convaincante sous les couleurs du Rapid Vienne, Romeo Amane s’est imposé comme un élément incontournable de son équipe. Le joueur formé à l’ASEC Mimosas a disputé près d’une cinquantaine de rencontres toutes compétitions confondues, principalement dans un rôle de milieu relayeur, tout en démontrant sa capacité à évoluer devant la défense. Son volume de jeu, sa qualité de relance et son activité à la récupération en font un profil très apprécié sur le marché, où plusieurs clubs anglais, italiens et français suivent également son évolution.

10 millions d’euros pour le nouveau Sangaré

Le dossier est directement lié à celui de Mamadou Sangaré. Arrivé à Lens contre environ 8 millions d’euros, le Malien attire désormais des clubs prestigieux, notamment en Premier League. Un transfert supérieur à 40 millions d’euros est évoqué par plusieurs médias, ce qui permettrait au club artésien de réaliser une énorme plus-value. En parallèle, le Rapid Vienne bénéficierait d’un pourcentage sur la revente de son ancien joueur, une clause négociée lors de son départ vers le RC Lens.

Pour s’attacher les services de Romeo Amane, Lens devrait débourser autour de 10 millions d’euros, un montant qui correspond à la valorisation envisagée par le Rapid Vienne. Le directeur sportif Markus Katzer a d’ailleurs confirmé que des offres concrètes étaient attendues dans les prochains jours pour son milieu ivoirien. Si le départ de Mamadou Sangaré venait à se concrétiser, le RC Lens pourrait donc enchaîner avec un nouveau recrutement ambitieux en provenance d’Autriche, dans l’espoir de répéter un coup gagnant déjà réussi la saison passée.