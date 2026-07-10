RC Lens Mercato : Leca a reçu une première réponse du PSV pour Obispo

Le RC Lens a transmis une première offre au PSV Eindhoven pour Armando Obispo, mais la proposition n’a pas encore convaincu les dirigeants néerlandais.

Le mercato du RC Lens prend une nouvelle tournure. À la recherche d’un défenseur central capable d’apporter de la solidité et de l’expérience, les Sang et Or ont décidé de passer à l’offensive sur le dossier Armando Obispo.

Selon les informations venues des Pays-Bas, Lens a transmis une première proposition au PSV Eindhoven afin de recruter le défenseur de 27 ans. Le montant de cette offre serait estimé entre trois et quatre millions d’euros. Une approche jugée insuffisante par le club néerlandais, qui attend une indemnité supérieure pour envisager un départ, comme le rapporte Soccernews.nl.

Le PSV n’est toutefois pas fermé à une vente. Le club d’Eindhoven sait que la situation contractuelle d’Obispo est particulière, puisque le joueur arrive dans la dernière année de son engagement. Une opportunité que Lens souhaite donc saisir pour attirer un défenseur expérimenté à un prix raisonnable.

Lens veut profiter d’une situation favorable au PSV

L’intérêt du RC Lens intervient dans un contexte favorable pour les Sang et Or. Formé entièrement au PSV, Armando Obispo représente un profil rare : un défenseur habitué au haut niveau néerlandais, expérimenté en compétitions européennes et encore capable de rendre service immédiatement.

Le joueur dispose également d’un élément important dans le dossier : son envie de découvrir un nouveau championnat. Après près de vingt ans passés dans l’environnement du PSV, Obispo serait ouvert à une première expérience à l’étranger, ce qui pourrait faciliter les discussions entre les différentes parties.

Pour Lens, cette piste répond à un besoin précis. Le club artésien doit remodeler son secteur défensif après le départ libre de Malang Sarr et cherche un joueur capable d’apporter de la présence physique, du leadership et une expérience internationale et européenne.

Une négociation encore ouverte entre Lens et le PSV

La première offre lensoise n’a donc pas suffi à convaincre Eindhoven. Le PSV souhaite obtenir davantage, mais la porte n’est pas fermée. Les discussions devraient continuer dans les prochains jours alors que Lens tente de trouver le bon équilibre financier.

Le club nordiste semble avoir identifié Armando Obispo comme une priorité pour renforcer son axe défensif gauche. Reste désormais à savoir si les dirigeants lensois accepteront d’augmenter leur proposition ou si un compromis pourra être trouvé autour d’un montant intermédiaire.

Avec un joueur intéressé par le projet et un PSV qui pourrait être vendeur, le dossier reste donc totalement ouvert. Le RC Lens a lancé les négociations : il lui reste maintenant à convaincre Eindhoven.