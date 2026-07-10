OM Mercato : Todibo a déjà donné sa réponse pour une arrivée à Marseille

L’OM avance sur la piste Jean-Clair Todibo, et le défenseur central français serait favorable à un retour en Ligue 1 et verrait d’un très bon œil une arrivée à Marseille.

L’OM pourrait bien frapper un grand coup sur le marché des transferts. À la recherche d’un défenseur central d’expérience pour renforcer son arrière-garde, le club phocéen aurait coché le nom de Jean-Clair Todibo, actuellement sous contrat avec West Ham.

Selon les informations dévoilées par Pablo Oliveira, journaliste spécialisé dans l’actualité des Hammers, l’international français souhaiterait quitter le club anglais après la relégation de West Ham en Championship. Plus encore, Todibo verrait d’un très bon œil une arrivée à Marseille cet été.

Cette position du joueur représente un premier pas important pour les dirigeants olympiens, qui suivent depuis plusieurs semaines le profil de l’ancien défenseur de l’OGC Nice. À 26 ans, Jean-Clair Todibo possède une solide expérience du haut niveau après ses passages à Toulouse, au FC Barcelone, Schalke 04, Benfica, Nice puis West Ham.

L’OM privilégie un prêt, West Ham veut vendre

Le principal obstacle reste désormais la formule du transfert. D’après les mêmes informations, West Ham souhaiterait récupérer rapidement des liquidités et privilégierait un transfert définitif.

De son côté, l’OM envisagerait plutôt un prêt assorti d’une option d’achat, une formule déjà utilisée à plusieurs reprises ces dernières saisons afin de préserver ses finances tout en restant ambitieux sur le mercato.

Les discussions pourraient donc s’intensifier dans les prochains jours afin de rapprocher les positions des deux clubs.

Un profil idéal pour Marseille

Puissant dans les duels, rapide et à l’aise dans la relance, Jean-Clair Todibo correspond parfaitement au profil recherché par les dirigeants marseillais. Son expérience en Ligue 1, où il avait retrouvé son meilleur niveau sous les couleurs de Nice, constitue également un atout majeur.

Le fait que le joueur soit déjà séduit par le projet marseillais pourrait permettre à l’OM de conserver une longueur d’avance sur les autres prétendants, même si aucun accord n’a encore été trouvé avec West Ham. À ce stade, le dossier reste au stade des négociations et aucune offre définitive n’a été officialisée.