FC Barcelone Mercato : après Gordon, le Barça frappe encore un énorme coup !

Le FC Barcelone tient sa nouvelle recrue offensive. Selon Fabrizio Romano, les Blaugrana auraient trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour Karim Adeyemi.

Le FC Barcelone est sur le point d’accueillir Karim Adeyemi. D’après une annonce de Fabrizio Romano, l’opération entre le club catalan et le Borussia Dortmund aurait été finalisée autour d’un montant de 22 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 7 millions d’euros de bonus liés notamment aux performances collectives et au nombre d’apparitions du joueur. Une arrivée qui confirme la volonté du Barça de renforcer son secteur offensif, après l’arrivée d’Anthony Gordon.

L’international allemand aurait fait de Barcelone sa priorité absolue durant ce mercato. Selon les informations rapportées ces derniers jours, Adeyemi aurait indiqué à Dortmund qu’il souhaitait uniquement rejoindre le club blaugrana, facilitant ainsi les négociations entre les deux formations. L’ailier de 24 ans devrait parapher un contrat de cinq saisons avec le Barça, preuve de la confiance placée en lui par la direction catalane.

Adeyemi comme nouvelle arme offensive

Avec ce recrutement, le FC Barcelone mise sur un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et une grande capacité à attaquer les espaces. Arrivé au Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg en 2022, Adeyemi a alterné entre coups d’éclat et périodes plus irrégulières, mais son potentiel offensif reste très apprécié. Le staff barcelonais, notamment sous l’impulsion de Hansi Flick, voit en lui un élément capable de franchir un nouveau cap dans un environnement plus adapté à ses qualités.

Ce transfert représente également une opportunité stratégique pour le Barça, qui profite de la situation contractuelle du joueur avec Dortmund. Alors que le club allemand risquait de perdre son attaquant dans un avenir proche, Barcelone aurait réussi à conclure un accord à un prix inférieur aux premières estimations évoquées autour de la valeur du joueur. Karim Adeyemi devrait donc devenir l’une des nouvelles armes offensives du projet blaugrana pour les prochaines saisons.