Le recrutement d’Anthony Gordon au FC Barcelone n’a pas été du goût de tout le monde sur ce mercato estival.

Anthony Gordon n’a pas encore disputé le moindre match sous les couleurs du FC Barcelone que les débats sont déjà lancés. Le nouvel ailier des Blaugrana est observé de très près, et certains consultants anglais ne se montrent pas particulièrement optimistes quant à son avenir en Catalogne.

Souness doute de la réussite de Gordon au FC Barcelone

Dans une tribune relayée par The Telegraph, Graeme Souness a livré une analyse particulièrement sévère des prestations du joueur lors de la Coupe du monde 2026. L’ancien milieu de terrain de Liverpool estime que Gordon n’a pas affiché le niveau attendu face à la Croatie et au Ghana.

« Je comprends que le FC Barcelone et ses supporters se demandent maintenant ce qu’ils ont acheté », a lancé l’ancien international écossais. Souness est même allé plus loin en mettant en garde le joueur sur les exigences du club catalan : « S’il arrive à Barcelone et joue de manière aussi conservatrice que contre la Croatie et le Ghana, il ne restera pas longtemps en Catalogne. »

Yamal prêt à enfoncer le clou ?

L’ancien consultant britannique estime notamment que Gordon devra rapidement élever son niveau pour répondre aux attentes du Barça, où le jeu offensif et la prise de risque sont des marqueurs historiques. Dans son analyse, il établit également une comparaison avec Lamine Yamal. Pour Souness, le jeune phénomène espagnol incarne parfaitement le football spectaculaire recherché par le FC Barcelone. Face à un tel talent, Gordon devra montrer qu’il est capable d’apporter la même créativité et la même capacité à faire des différences.

Cette concurrence pourrait rapidement devenir l’un des grands enjeux de la saison barcelonaise. Si Gordon possède des qualités reconnues de vitesse et de percussion, il devra convaincre qu’il peut s’intégrer dans un collectif où Lamine Yamal s’est déjà imposé comme l’une des références offensives.

Les premiers matchs sous le maillot blaugrana seront donc scrutés avec attention. Anthony Gordon aura rapidement l’occasion de répondre aux critiques sur le terrain et de prouver qu’il possède les qualités nécessaires pour réussir au FC Barcelone.