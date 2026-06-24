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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Real Madrid annonce un accord avec Alvarez, Deco a activé un plan B à la Coupe du Monde !

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 12:20
Mikel Oyarzabal (Espagne)

Après avoir levé l’option d’achat d’Hamza Abdelkarim, prêté depuis janvier par Al Ahly, le FC Barcelone pourrait frapper un autre coup à la Coupe du Monde 2026.

Le FC Barcelone continue d’avancer sur plusieurs fronts en pleine Coupe du Monde 2026. Alors que le club catalan multiplie les pistes offensives, Deco explore déjà des alternatives au dossier prioritaire Julian Alvarez.

Le Real Madrid à la relance pour Alvarez ?

Le Barça a déjà posé une première pierre avec la levée de l’option d’achat d’Hamza Abdelkarim, jeune attaquant égyptien prêté depuis janvier par Al Ahly. Auteur de 6 buts en 11 matchs avec les U19, le joueur a rapidement convaincu par son efficacité et sa capacité à s’adapter au jeu catalan. Ses performances lui ont même permis d’intégrer la sélection égyptienne pour le Mondial, où il a déjà été utilisé face à la Belgique (1-1) et la Nouvelle-Zélande (3-1). Une montée en puissance rapide qui valide la stratégie du club : miser tôt sur des profils à fort potentiel.

En parallèle, le FC Barcelone continue de pousser sur le dossier Julian Alvarez, considéré comme une priorité offensive pour la suite du projet malgré l’annonce de Josep Pedrerol au sujet du Real Madrid : « L’Atlético nous vendra Julian Alvarez ». Info ou intox ? Toujours est-il que toujours d’après le média espagnol, la direction sportive du Barça travaille également sur un plan B en cas d’échec. Parmi les noms évoqués figure celui de Mikel Oyarzabal, attaquant de la Real Sociedad et international espagnol.

Oyarzabal refroidit les rumeurs au sujet du Barça

Interrogé en conférence de presse pendant la Coupe du Monde, le joueur a tenu à calmer les spéculations autour de son avenir. Il a déclaré se sentir pleinement engagé avec son club actuel, rappelant son attachement à la Real Sociedad, qu’il considère comme sa “maison”. Un discours clair, même s’il laisse la porte entrouverte pour l’avenir, sans engagement définitif sur le long terme.

Pour le FC Barcelone, ce type de piste illustre les contraintes du mercato actuel : viser des joueurs confirmés tout en composant avec des réalités économiques strictes et une forte concurrence européenne. Oyarzabal représente un profil expérimenté, mais son statut et son attachement à son club compliquent fortement toute approche immédiate. Le Barça avance donc sur plusieurs options, entre opportunités de marché et rêves plus ambitieux.

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