Mondial 2026 : le verdict est tombé pour la blessure de Raphinha (Barça) !

Blessé avec le Brésil contre Haïti (3-0), Raphinha souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite.

Lors de la large victoire du Brésil dans la nuit de vendredi à samedi face à Haïti (3-0) lors de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026, Raphinha est sorti sur blessure dès la 40e minute. Une sortie prématurée qui a immédiatement suscité l’inquiétude chez les supporters brésiliens.

Blessure musculaire pour Raphinha !

Au lendemain de ce match, la Fédération brésilienne de football a donné des nouvelles de l’ailier gauche du FC Barcelone. Après avoir passé des examens complémentaires, le Brésilien souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite. Il est d’ores et déjà forfait pour le dernier match de poule de la Seleçao contre l’Écosse.