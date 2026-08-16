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FRANCE

FC Barcelone : Adeyemi envoie un premier signal après son transfert à 22 M€

Par Louis Chrestian - 16 Août 2026, 22:49
FC Barcelone : Adeyemi envoie un premier signal après son transfert à 22 M€

Karim Adeyemi n’a pas tardé à débloquer son compteur avec le FC Barcelone. L’ailier allemand a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire face au FC Bâle (5-2), pour l’avant-dernier match de préparation des Blaugranas.

Adeyemi ouvre son compteur avec le Barça

Recruté cet été au Borussia Dortmund contre 22 millions d’euros, Karim Adeyemi lance sa nouvelle aventure catalane. L’international allemand (11 sélections) a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs au Stade Jakob-Park.

Sur un débordement côté gauche, Raphinha a trouvé sa nouvelle recrue dans la surface. Adeyemi a contrôlé le ballon, s’est remis sur son pied gauche puis a ajusté le gardien suisse pour ouvrir le score, comme l’a également relaté Foot Mercato.

Une première aussi comme passeur

Accroché à la pause par la formation entraînée par Stephen Lichtsteiner (1-1), le Barça a ensuite accéléré pour finalement s’imposer 5-2. Adeyemi ne s’est pas contenté de marquer puisqu’il a aussi délivré une passe décisive lors de cette rencontre.

La recrue à 22 M€ se met vite en évidence

Devenu cet été la deuxième recrue estivale du Barça, Adeyemi apporte déjà sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur. Cette première réalisation ne reste qu’un but en préparation, mais elle lui permet de prendre ses marques avant le début des rencontres officielles.

Les autres attaquants catalans ont également profité de ce succès pour se montrer. Jesse Bisiwu a inscrit un doublé, tandis que Hamza Abdelkarim et Lamine Yamal ont eux aussi trouvé le chemin des filets.

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