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FRANCE

FC Barcelone : coup dur pour Raphinha 

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 10:23
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Raphinha
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Sorti prématurément contre la France (1-2), Raphinha (29 ans) suscite de vives inquiétudes pour le Brésil et le Barça. L’ailier devra passer des examens pour évaluer la gravité de sa gêne à la cuisse droite.

Lors du match amical face aux Bleus au Gillette Stadium, Raphinha a dû céder sa place dès la mi-temps, ressentant une gêne à la cuisse droite. La Confédération brésilienne de football confirme qu’il s’agit d’une sortie prématurée qui pourrait affecter ses prochains matchs.

Impact sur le Brésil et Carlo Ancelotti


Cette situation jette un doute sur la disponibilité de l’ailier pour le prochain match contre la Croatie, programmé mardi prochain. Carlo Ancelotti devra revoir ses plans, notamment pour ce rassemblement crucial qui sert de préparation à la Coupe du Monde 2026.

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Conséquences possibles pour le Barça

Déjà gêné ces dernières semaines par des soucis musculaires à la jambe droite en Catalogne, Raphinha pourrait également manquer plusieurs rencontres avec le Barça. Un coup dur pour le club catalan qui compte sur lui pour dynamiser son attaque.

Un suivi médical décisif

Des examens sont prévus ce vendredi pour déterminer la gravité de la blessure. Les prochains jours seront déterminants pour connaître la durée de son indisponibilité et adapter à la fois les plans de sélection et ceux du Barça.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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