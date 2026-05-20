Si Ayyoub Bouaddi (18 ans) n’a pas encore dit oui au PSG, l’émir du Qatar a des nouveaux arguments qui pourraient enfin le convaincre de quitter le LOSC au mercato.

Le PSG passe clairement à la vitesse supérieure dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Considéré comme l’un des plus grands talents de Ligue 1, le jeune milieu du LOSC résiste encore aux avances parisiennes… mais le club de la capitale prépare désormais une offensive colossale pour tenter de faire basculer le dossier. Selon les informations de PSGInside-Actu, le PSG serait prêt à offrir un contrat extrêmement ambitieux au joueur de 18 ans afin de convaincre définitivement la pépite lilloise de rejoindre Paris cet été.

Entre 285 000 et 315 000 € bruts mensuels pour Bouaddi !

Le montant évoqué donne déjà le ton : entre 285 000 et 315 000 euros bruts mensuels, avec en plus une revalorisation salariale progressive chaque saison. Un package totalement hors normes pour un joueur aussi jeune et qui montre à quel point le PSG considère Bouaddi comme un élément stratégique pour son futur. Mais le PSG ne veut pas seulement séduire avec l’argent. Le club parisien prépare également un contrat longue durée de cinq ans afin de construire autour du milieu lillois sur le très long terme. Luis Campos pousse personnellement dans ce dossier, convaincu du potentiel énorme du joueur. Et cette fois, le Qatar semble prêt à employer les grands moyens pour éviter de voir la concurrence s’installer davantage.

Le LOSC pourra-t-il encore résister ?

Car plusieurs clubs européens suivent également la situation du Lillois avec énormément d’attention. Le PSG veut donc accélérer rapidement afin de sécuriser l’un des talents français les plus prometteurs de sa génération. Toujours selon la même source, une réunion entre les dirigeants du PSG et ceux du LOSC doit d’ailleurs avoir lieu cette semaine pour tenter de faire avancer les discussions. Reste désormais une question essentielle : Lille acceptera-t-il de céder son joyau à un rival direct ? Ou le LOSC décidera-t-il de résister encore face à la pression parisienne ?